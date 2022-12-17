Власть 17 декабря 2022, 00:26 Россия поставит под вопрос резонность зерновой сделки — МИД МИД России: Москва поставит под вопрос смысл зерновой сделки, если она не будет исправлена Pixabay

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Россия поставит под вопрос резонность зерновой сделки, если в нее не будут внесены коррективы. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в эфире телеканала «Россия 24».

Подписанные в Стамбуле договоренности носят пакетный характер, при этом часть пакета касательно зерна с Украины выполняется, напомнил замминистра. Однако реализация второй части сделки, которая регламентирует беспрепятственный доступ российской сельхозпродукции, Москву не устраивает, заявил Вершинин.

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«Поэтому нужны коррективы, как я уже сказал, и нужно продолжение с учетом того опыта, который мы имеем. Если этих корректив не будет, то мы должны задаться вопросом: для чего тогда все это делается — в коммерческих целях, в политических целях или в целях реально обеспечить глобальную безопасность в мире и учитывать интересы беднейших стран мира?» — отметил Вершинин.

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Зерновую сделку продлили на 120 дней, сообщил «Царьград». Россия намерена получить от нее максимум выгоды. При этом в России готовы к изменению зерновой сделки, но при условии сохранения ключевых условий.