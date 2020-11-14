Россия поставила более 1 млн тестов на COVID-19 за границу

Россия поставила уже свыше миллиона тестов на COVID-19 более чем в 40 стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Уже свыше миллиона тестов направлено более чем в 40 стран мира», — заявил он.

Россия готова и дальше помогать иностранным партнерам и отправлять им тест-системы, реагенты для диагностики коронавируса. Поставки будут идти и на безвозмездной основе, отметил Путин.

Десятки стран захотели присоединиться к поставкам и совместному производству российских вакцин от коронавируса.

Путин напомнил, что в России разработали вакцину «Спутник V», а недавно зарегистрировали еще и второй медицинский препарат от коронавируса — «ЭпиВакКорона». Свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств, уверен президент.

С таким заявлением Путин выступил на пленарном заседании Восточноазиатского саммита, отметила «Газета.Ru».

Вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали сотрудники НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Препарат проходит третий этап клинических испытаний. Первой страной, присоединившейся к испытаниям, стала Белоруссия. Россия также поставила партию вакцины в Венесуэлу.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве 150 миллионов доз вакцины в год в Южной Корее. Препарат также будут выпускать в Индии, Бразилии и Китае. Более 50 стран направили заявки на покупку свыше 1,2 миллиона доз «Спутника V».