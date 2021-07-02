Военный эксперт посоветовал Японии отказаться от провокаций вблизи Курил

Японцы агрессивно восприняли заявление Путина о готовности российских военных защищать государственные границы в случае их нарушения. Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что у японцев есть все основания для переживаний. Об этом сообщило "Утро.ру"

Японские читатели посчитали слова президента угрозой стране. Они высказались о том, что попытки вернуть северные территории, остаются бессмысленными. Многие жители страны заявили, что необходимо отнять Курильские острова силой.

Литовкин отметил, что Япония не скрывает желание посягнуть на российские территории. Он предупредил, что если это все-таки случится, в ответ от России можно ждать очередной «Дефендер».

«Они справедливо опасаются. Не надо обострять отношения с Россией», — отметил специалист.