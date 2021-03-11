Россия последовательно снижает зависимость от доллара, используя расчет в национальных валютах в торговле с другими странами. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», — передало РИА «Новости» его слова.

По его словам, в конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую йену и китайский юань с долями 5% и 15% соответственно. Володин добавил, что доли доллара США и евро были снижены с 45% до 35%. А доля фунта стерлингов осталась на уровне 10%.

Накануне Вячеслав Володин заявил, что планирует завести личные аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также в мессенджере Telegram. По его мнению, общение в социальных сетях — один из эффективный способов коммуникации с россиянами. Поэтому Володин надеется на обратную связь с подписчиками.