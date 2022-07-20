Президент России Владимир Путин пообещал помочь в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление президент сделал во время видеоконференции с участниками конкурса «Большая перемена», пишет ТАСС.

Путин отметил, что потребуется много сил, чтобы привести в порядок все хозяйство ДНР и ЛНР.

«Поэтому вся наша страна будет помогать», — сказал президент.

Однако для того, чтобы все восстановить окончательно, потребуются годы.

Украинские войска регулярно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик. Например, сегодня утром ВСУ атаковали Горловку в ДНР. В результате обстрела погиб человек и трое пострадали. Разрушения также есть.

В этот же день обстрелу подвергся Донецк. Выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра и три снаряда из ракетной системы залпового огня. Также они обстреляли Киевский район, запустив три снаряда калибром 152 миллиметра.