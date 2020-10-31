Россия поможет Армении, если конфликт с Азербайджаном продолжится на территории республики

В ведомстве подтвердили приверженность России союзническим обязательствам в отношении Армении. В частности, они вытекают из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года. Некоторые статьи этого документа подразумевают определенные действия, если повиснет угроза вооруженного нападения или агрессии над территорией двух стран, отметило ИА Nation News.

«В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении», — говорится в сообщении.

Кроме того, МИД России снова призвал стороны нагорнокарабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к переговорам. Все эти действия нужны для достижения мирного урегулирования конфликта на основе базовых принципов по договоренностям, которых достигли министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве 10 октября.

Ранее Пашинян обратился к Путину с просьбой в самое ближайшее время начать консультации по предоставлению помощи Армении. Боевые действия в зоне карабахского конфликта вплотную приблизились непосредственно к границам республики.

Война между Арменией и Азербайджаном началась 27 сентября, напомнила «Газета.ru». За этот месяц стороны уже три раза договаривались о гуманитарном перемирии. Сразу после обострения конфликта Турция открыто поддержала Азербайджан.