Россия пока не принимала решений о продаже сжиженного газа в рублях — Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Россия пока не планирует продавать сжиженный газ за рубли
Решений или указов относительно продажи сжиженного природного газа за рубли сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока никаких решений на этот счет не принималось и никаких подготовленных указов на этот счет нет», — сказал Песков. Его процитировал «Интерфакс».
Таким образом представитель Кремля прокомментировал мнение замглавы департамента «Газпрома» Кирилла Полоуса о том, что Россия должна продавать сжиженный природный газ также за рубли.
«На наш взгляд, с вводом контрсанкционных мер в части специального порядка исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками, а именно указа № 172 президента, разработка и внедрение данного механизма приобретают все более важное стратегическое значение для страны», — сказал он. Его процитировала газета «Известия».
Компания также отметила возникновение конкуренции между экспортом сжиженного и трубопроводного газа, поскольку последний оплачивается в рублях.
Президент РФ Владимир Путин весной 2022 года подписал указ о том, что покупатели российского газа из недружественных стран должны расплачиваться рублями.