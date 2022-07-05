Решений или указов относительно продажи сжиженного природного газа за рубли сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось и никаких подготовленных указов на этот счет нет», — сказал Песков. Его процитировал «Интерфакс».

Таким образом представитель Кремля прокомментировал мнение замглавы департамента «Газпрома» Кирилла Полоуса о том, что Россия должна продавать сжиженный природный газ также за рубли.

«На наш взгляд, с вводом контрсанкционных мер в части специального порядка исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками, а именно указа № 172 президента, разработка и внедрение данного механизма приобретают все более важное стратегическое значение для страны», — сказал он. Его процитировала газета «Известия».

Компания также отметила возникновение конкуренции между экспортом сжиженного и трубопроводного газа, поскольку последний оплачивается в рублях.

Президент РФ Владимир Путин весной 2022 года подписал указ о том, что покупатели российского газа из недружественных стран должны расплачиваться рублями.