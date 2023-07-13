Власть 13 июля 2023, 17:19 Россия пойдет своим путем без изоляции от других — Путин Путин: Россия будет идти собственным путем, в то же время ни от кого не изолируясь РИА «Новости»

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Россия будет следовать собственным путем, но при этом не станет изолироваться от других. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

«Россия будет идти только вперед, своим собственным путем, не изолируясь ни от кого в то же самое время», — подчеркнул глава государства.

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Ограничив доступ к технологиям, Россию пытались заставить отказаться от суверенитета и права выбирать свой исторический путь, отметил Путин. Противники России рассчитывали, что она отступится и сдастся, но этого не будет, заверил президент.

Не внешние вызовы страна отвечает только качеством работы, указал глава государства. Так было в 2014 году, когда первая волна внешних санкций простимулировала бурное развитие некоторых внутренних отраслей, в том числе сельскохозяйственной, напомнил Путин.

Сегодня аналогичные процессы наблюдаются в промышленности и технологической сфере, сказал президент. Сосредоточение усилий на приоритетных задачах он назвал главным для будущего России.