13 июля 2023, 17:19
Россия пойдет своим путем без изоляции от других — Путин
Путин: Россия будет идти собственным путем, в то же время ни от кого не изолируясь
Россия будет следовать собственным путем, но при этом не станет изолироваться от других. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».
«Россия будет идти только вперед, своим собственным путем, не изолируясь ни от кого в то же самое время», — подчеркнул глава государства.
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Ограничив доступ к технологиям, Россию пытались заставить отказаться от суверенитета и права выбирать свой исторический путь, отметил Путин. Противники России рассчитывали, что она отступится и сдастся, но этого не будет, заверил президент.
Не внешние вызовы страна отвечает только качеством работы, указал глава государства. Так было в 2014 году, когда первая волна внешних санкций простимулировала бурное развитие некоторых внутренних отраслей, в том числе сельскохозяйственной, напомнил Путин.
Сегодня аналогичные процессы наблюдаются в промышленности и технологической сфере, сказал президент. Сосредоточение усилий на приоритетных задачах он назвал главным для будущего России.
Россия
Владимир Путин
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