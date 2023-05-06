Власть 06 мая 2023, 00:00 Россия подготовит соразмерный ответ на атаку по Кремлю — дипломат Дипломат Гаврилов: ответ России на атаку БПЛА по Кремлю должны прочувствовать РИА «Новости»

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Ответ на атаку беспилотников на Кремль будет соразмерным, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. В эфире телеканала «Россия 24» он рассказал, что власти уже прорабатывают варианты действий.

Дипломат выразил уверенность в том, что ответ последует. Он согласился с позицией председателя Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что действия должны быть продуманными и проверенными. У тех, кто совершил атаку на Кремль, должно пропасть желание повторять это.

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«Такой ответ должен быть. Соразмерным ответ должен быть, но так, чтобы все это прочувствовали.», — подчеркнул Константин Гаврилов.

По его словам, звучащие призывы использовать ядерное оружие преждевременны и неуместны.

В результате ночной атаки 3 мая никто не пострадал. В пресс-службе президента случившееся назвали попыткой покушения на главу государства. Владимир Путин в это время находился в резиденции в Ново-Огареве. Днем 5 мая рабочие заменили два медных листа на куполе Сенатского дворца, поврежденных в результате атаки украинских беспилотников.