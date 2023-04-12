12 апреля 2023, 11:24
Россия подготовилась к отражению биологических угроз — Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко: Россия подготовлена к отражению биологических угроз
Российская Федерация полностью готова отразить потенциальные биологические угрозы в случае необходимости, а жители страны находятся в безопасности. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщил ТАСС.
Об этом она сказала при обсуждении итогового доклада парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, которые связаны с созданием специалистами из США биологических лабораторий на Украине.
Реклама
«В ходе работы парламентской комиссии мы также убедились, что наша страна полностью готова к отражению биологических угроз», — сообщила Матвиенко.
По ее словам, вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что такая работа в России идет полным ходом и выполняется на высоком профессиональном уровне.
«И наши граждане — в безопасности», — подчеркнула спикер Совфеда.
Она добавила, что существуют очевидные доказательства того, что за созданием биолабораторий на украинских территориях стоят Соединенные Штаты. Тем временем Минобороны РФ заявило, что в лабораториях на Украине нашли 240 патогенов опасных болезней. В частности, речь идет о холере и сибирской язве, написало Nation News.
США
Валентина Матвиенко
Украина
Биолаборатории
Реклама
Реклама