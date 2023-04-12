Власть 12 апреля 2023, 11:24 Россия подготовилась к отражению биологических угроз — Матвиенко Спикер Совфеда Матвиенко: Россия подготовлена к отражению биологических угроз РИА «Новости»

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Российская Федерация полностью готова отразить потенциальные биологические угрозы в случае необходимости, а жители страны находятся в безопасности. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщил ТАСС.

Об этом она сказала при обсуждении итогового доклада парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, которые связаны с созданием специалистами из США биологических лабораторий на Украине.

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«В ходе работы парламентской комиссии мы также убедились, что наша страна полностью готова к отражению биологических угроз», — сообщила Матвиенко.

По ее словам, вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что такая работа в России идет полным ходом и выполняется на высоком профессиональном уровне.

«И наши граждане — в безопасности», — подчеркнула спикер Совфеда.

Она добавила, что существуют очевидные доказательства того, что за созданием биолабораторий на украинских территориях стоят Соединенные Штаты. Тем временем Минобороны РФ заявило, что в лабораториях на Украине нашли 240 патогенов опасных болезней. В частности, речь идет о холере и сибирской язве, написало Nation News.