Власть 12 мая 2023, 13:38 Россия подготовилась к накачке Украины западным оружием Представитель Кремля Песков: Запад и дальше будет накачивать Украину оружием РИА «Новости»

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Западные страны и дальше будут накачивать Украину своим вооружением, Россия к такому развитию событий готова. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о передаче Великобритании ракет Storm Shadow киевскому режиму. Его слова привел ТАСС.

«Продолжается и будет продолжаться дальнейшая накачка вооружениями Украины со стороны стран коллективного Запада. Это плохо», — сказал Песков.

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Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос о том, готова ли Россия к такому ходу событий.

Накануне Минобороны Союзного Королевства подтвердило информацию о том, что передаст украинской стороне ракеты Storm Shadow. СМИ писали, что киевский режим пообещал не применять полученное вооружение для нанесения ударов по российской территории.

Постпред Крыма при президенте Георгий Мурадов предупредил Великобританию о том, что такими темпами она сама может стать «опустошенной территорией». По его словам, британцы поддерживают неспровоцированую агрессию против России.