Россия поддержит белорусские предприятия в случае санкций США

Россия как союзник будет поддерживать Белоруссию и белорусские предприятия, которые могут оказаться под новыми санкциями Соединенных Штатов. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Конечно, разумеется, мы находимся в составе Союзного государства», — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос. Его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что не стоит раскрывать поддержку и те решения, которые разрабатывает российская стороны «перед лицом врага».

Штаты в сотрудничестве с Евросоюзом и другими партнерами разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей властей Белоруссии. Вашингтон собирается вернуть ранее снятые санкции против девяти белорусских госпредприятий. Об этом ранее говорилось в пресс-релизе официального представителя Белого дома Джен Псаки.

Ситуация накалилась из-за самолета авиакомпании Ryanair, который 23 мая летел из Афин в Вильнюс. Он экстренно приземлился в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Информация об этом в итоге не подтвердилась. Этим рейсом летел основатель Telegram-канала Nextа Роман Протасевич. Канал признан в Белоруссии экстремистским.

Протасевича задержали при проверке документов. Европейские лидеры осудили белорусские власти за этот эпизод. В связи с этим ЕС запретил полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве и рекомендовал европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Евросоюз максимально быстро принять новые санкции по Белоруссии в связи со случившимся.