Россия поддержала планы МАГАТЭ организовать постоянное присутствие на Запорожской АЭС

Россия приветствует намерение главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси организовать постоянное присутствие специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом написал представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Генеральный директор МАГАТЭ господин Рафаэль Мариано Гросси подтвердил сегодня свои планы по установлению постоянного присутствия специалистов агентства на ЗАЭС. Россия приветствует данное намерение», — заявил он.

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут остаться на Запорожской АЭС после инспекции 31 августа. Возможность создания постоянной миссии допустил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

По информации властей Запорожской области, миссия продлится один день, однако сам Рафаэль Гросси заявил о нескольких. Позже стало известно, что некоторые специалисты останутся на станции после завершения проверки.