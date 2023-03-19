Власть 19 марта 2023, 14:34 Россия поддержала крымчан в 2014 году из-за действий националистов Путин: Россия не могла в 2014 году отказать Крыму в поддержке из-за «наезда» нациков РИА «Новости»

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Россия не могла в 2014 году отказать жителям Крыма в поддержке, так как «на них наезжали нацики». Об этом заявил президент страны Владимир Путин для программы «Москва. Кремль. Путин». Ее отрывок опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите! Именно в силу того, что на них уже там наезжали, как на самой Украине говорят, нацики», — отметил глава государства

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Российский лидер подчеркнул, что все, что произошло в Крыму, было «с колес».

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Путин подчеркнул, что Россия исходила из того, что ситуацию с Украиной удастся решить мирно, и не стремилась к конфронтации.

Президент отметил, что Запад вначале водил Россию за нос. Хотя, с самого начала никто не собираясь мирно решать вопрос Донбасса.

Ранее Путин провел совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону.