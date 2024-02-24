Власть 24 февраля 2024, 01:26 Россия перестала ждать честности от Украины и Запада — Матвиенко Спикер Совфеда Матвиенко: РФ перестала ждать честности от Украины и Запада РИА «Новости»

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Россия прекратила ждать честности и порядочности от Украины и западных стран. Об этом заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

В своем блоге на сайте Совфеда она написала, что ситуация переросла не просто в противостояние между Украиной и Россией, а в масштабную конфронтацию с «коллективным Западом во главе с США».

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«По сути, на полях сражений СВО решается, каким будет грядущий мировой порядок», — написала Матвиенко.

По ее словам, либо мир будет основан на принципах равной и неделимой безопасности, справедливости и уважении суверенитета стран, либо Западу получится осуществить свои «претензии на глобальную гегемонию», навязать миру «новое издание колониализма».

«И тогда в международных отношениях окончательно утвердится право сильного», — сказала спикер Совфеда.

Ранее депутат от партии «Альтернатива для Германии» Маттиас Моосдорф заявил, что Запад не должен вступать в конфронтацию с Россией, так как получит такие же печальные последствия, как однажды было у Наполеона и Гитлера. Так он прокомментировал обсуждение вопроса в парламенте о поставках на Украину дальнобойных ракет Taurus.