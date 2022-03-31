Россия передаст в комиссию ООН доказательства нарушений прав человека на Украине

Россия обладает большим количеством доказательств нарушения прав человека и международного гуманитарного права на Украине. Все материалы передадут специальной расследовательной комиссии ООН. Как сообщил «Интерфакс», об этом в ходе брифинга с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что все факты нарушений тщательно собирались и проверялись.

«Предстоит напряженная работа в этой комиссии. Тем более что с нашей стороны имеется много свидетельств, они копятся, тщательно собираются, выверяются, и, конечно, они будут использоваться», — заявил Песков.

Комиссию, которая займется расследованиями нарушений гуманитарного права, создал Совет ООН по правам человека. Специалисты намерены исследовать случаи нарушений в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках с 2014 года, а также в других районах Украины с 22 февраля 2022 года.

Главой комиссии стал норвежский судья Эрик Месе. Ранее он занимал пост председателя Международного уголовного трибунала по Руанде и работал в Европейском суде по правам человека.