Россия передала в МИД Австрии послание Лаврова о европейской безопасности

Послание главы МИД России Сергея Лаврова на тему европейской безопасности передали в министерство иностранных дел Австрии. Об этом сообщил российский посол Дмитрий Любинский.

«В ходе личной встречи передали коллегам в МИД Австрии послание [Сергея] Лаврова на имя [главы МИД Австрии Александера] Шалленберга с обстоятельным изложением наших принципиальных подходов к фундаментальному для всей европейской архитектуры безопасности принципу обеспечения равной и неделимой безопасности», — написал Любинский на своей странице в Facebook.

Дипломат добавил, что Москва ожидает оперативной реакции австрийских партнеров, а также «четкого ответа» на вопрос о том, как она понимает обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других стран на основе принципа неделимости безопасности.

Любинский отметил, что российская сторона рассчитывает на продолжение содержательного диалога в ближайшее время.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем большом интервью, которое он дал на прошлой неделе, заявил, что Россия не хочет войн, но и не позволит грубо наступать на собственные интересы. Если же Соединенные Штаты введут новые санкции против России, то это станет равносильно разрыву отношений.