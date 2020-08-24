Россия ответно объявила персоной нон грата австрийского посла

После того, как Австрия объявила о высылке российского дипломата из страны, Россия пошла на ответные меры. Теперь персоной нон грата объявлен австрийский посол в России.

МИД России объявил протест австрийскому послу в России Йоханнесу Айгнеру, информация об этом появилась на сайте МИД РФ. В сообщении говорится, что российская сторона пошла на такие меры из-за необоснованного решения австрийских властей выслать российского посла.

Ранее стало известно о высылке российского посла из Норвегии. Решение было связано с задержанием в Осло норвежца, которого подозревают в передаче секретной информации России. Задержанному норвежцу грозить до 15 лет тюрьмы, если его вину смогут доказать.

Накануне конфликт с российским послом произошел и в Эстонии. Там эстонские власти выразили Александру Петрову протест из-за публикаций о добровольном вхождении стран Балтии в СССР. По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсала, публикации не пойдут на пользу отношениям России с Эстонией. Также Рейнсал заявил, что публикации не соответствуют историческим фактам.