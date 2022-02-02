Российская сторона ответит в случае объявления новых санкций из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Мы научились жить с этим. <…> Надеюсь, им хватит трезвого рассудка не вводить их. Но это повлечет ответную реакцию. Конечно, мы ответим», — привело слова постоянного представителя РИА «Новости».

Небензя отметил, что против России так часто вводили ограничительные меры, что страна уже сбилась со счета. Он подчеркнул, что страны Запада сейчас говорят о превентивных санкциях. Еще ничего не произошло, но заявления об ограничениях уже звучат. Такую ситуацию постпред назвал ироничной.

Он добавил, что Россия неоднократно указывала, что Украина не выполняет Минские соглашения. Несмотря на это, «наказывают» именно российскую сторону.

Ранее о вреде антироссийских санкций заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, объявленные против России ограничительные меры больше навредили не стране, а самой Венгрии. Он отметил, что санкции являются инструментом, который заведомо обречен на провал.