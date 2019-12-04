Россия ответит на высылку дипломатов из Германии

«С учетом самих обстоятельств и самих претензий, которые предъявляются нашими партнерами, будет принято решение о реагировании зеркально», — сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Убийство грузина в Берлине дошло до Кремля. Главное Подробнее

Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства, они должны будут покинуть страну. По мнению МИД ФРГ, Россия принимала недостаточно активное участие в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.

Издание Spiegel со ссылкой на собственный источник написало, что МИД ФРГ утром в среду официально вызвал посла РФ Сергея Нечаева и передал ему ноту. В ней Россию призвали к сотрудничеству в расследовании убийства.

Германия выслала двух российских дипломатов Подробнее

Убийство произошло в августе. Неизвестный велосипедист выстрелил в гражданина Грузии в Берлине, мужчина скончался на месте. По данному делу немецкие прокуроры задержали россиянина. По их мнению, он может быть связан с государственными структурами.

4 декабря материалы дела были переданы Генпрокуратуре ФРГ. В заявлении ведомства отмечается, что «есть веские действительные основания полагать, что убийство Торнике К. было совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации, либо таковых Автономной Чеченской Республики, которая является частью РФ». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг причастность властей к этому убийству и назвал доказательства «беспочвенными».

Торнике Кавтарашвили — второе имя Зелимхана Хангошвили, участника чеченских войн.