Власть 17 декабря 2022, 13:39 Россия ответит на санкции ЕС в соответствии с национальными интересами — МИД Замглавы МИД Грушко: ответные санкции против ЕС будут связаны с российскими интересами Unsplash

Читать 360tv в

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что ответные санкции против Евросоюза будут обеспечивать национальные интересы России. Об этом сообщил ТАСС.

По словам замминистра, «многие меры», направленные на сохранение суверенитета государства, уже приняли.

Реклама

«Если они (страны ЕС — прим. ред.) принимают меры, которые, скорее, затрагивают их собственные интересы, то это их выбор», — добавил Грушко.

Реклама

Также он уверен, что в девятом пакете антироссийских санкций нет «ничего неожиданного», а политика европейских стран вредит в первую очередь им самим. Государствам придется отвечать перед жителями за инфляцию и энергетический кризис, заключил Грушко.

Девятый пакет санкций начал действовать 16 декабря. В нем есть ограничения против журналиста Бориса Корчевникова, телеведущей Марины Ким, исполнителя Григория Лепса и других знаменитостей, которые поддерживают российскую спецоперацию на Украине. Также в список вошли некоторые политики, например, министр просвещения Сергей Кравцов.