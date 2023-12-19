Власть 19 декабря 2023, 16:36 Россия ответит на наращивание потенциала НАТО в Финляндии МИД предупредил посла Финляндии об ответе России на наращивание потенциала НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Посла Финляндии в Москве вызвали в МИД России в связи с соглашением об оборонном сотрудничестве, заключенном европейской страной с США. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, ее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

«[Послу Финляндии] было заявлено, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на нашей границе», — сказала дипломат.

Реклама

Россия предпримет необходимые меры, чтобы противостоять агрессивным решениям Финляндии и ее союзников по НАТО, отметила Захарова. Представитель МИД полностью возложила на финские власти ответственность за превращение зоны добрососедства в участок возможной конфронтации.

Президент Владимир Путин отмечал, что раньше у России и Финляндии были самые добрые и сердечные отношения, но теперь во взаимодействии государств возникнут проблемы. После вступления северной страны в НАТО Россия воссоздаст Ленинградский военный округ, сообщил глава государства.