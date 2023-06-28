Власть 28 июня 2023, 14:16 Россия отвергла обвинения ООН в нарушении прав детей в ходе СВО Пресс-секретарь Песков: военные рисковали жизнью ради спасения детей из-под обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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Россия отвергла обвинения спецкомиссии ООН в нарушении прав детей во время проведения спецоперации, сообщило агентство «Интерфакс». Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские военные рисковали жизнью, чтобы спасти детей из-под обстрелов ВСУ.

Пескова попросили прокомментировать выводы спецпредставителя генсека ООН о якобы нарушении Россией прав детей. Пресс-секретарь президента ответил, что власти «решительно отвергают» подобные формулировки.

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«Наши военные неоднократно <…> принимали меры для спасения детей, для вывоза их из-под обстрелов, которые, кстати, против гражданской инфраструктуры вели Вооруженные силы Украины», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее у спецпредставителя генсека ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов Виктории Гамбы спросили, почему в доклад не включили Украину, от действий которой погибали и получали ранения дети. Специалисты доказали, что ВСУ открывали огонь по школам и больницам. Гамба ответила, что Украине направили «серьезное предупреждение» в связи с этим.