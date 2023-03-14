Власть 14 марта 2023, 11:34 Россия оценила усилия стран по мирному урегулированию украинского конфликта Представитель Кремля Песков: РФ высоко ценит мирные инициативы по украинскому конфликту РИА «Новости»

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Россия высоко ценит усилия ряда стран по выводу украинского конфликта в мирное русло, но пока это невозможно. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передал ТАСС.

Он обратил внимание, что достижение целей России в зоне спецоперации пока возможно только военным путем из-за позиции киевских властей. По словам Пескова, в этом аспекте ничего не поменялось.

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Пресс-секретарь президента обратил внимание, что Россия высоко ценит усилия стран, которые стремятся ввести конфликт на Украине в мирное русло, но сделать это не получится в сегодняшней ситуации.

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«Пока это невозможно. Пока этот конфликт решается военными путями», — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля раскрыл график мероприятий президента России Владимира Путина по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией. Первым в нем станет совещание накануне памятной даты.