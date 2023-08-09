Власть 09 августа 2023, 12:02 Россия откажется уведомлять Совет Европы об отступлении от международных договоров во время военного положения Путин внес в Госдуму поправки в порядок уведомления ООН и СЕ во время военного положения Unsplash

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Президент России Владимир Путин предложил отказаться предупреждать Совет Европы об отступлении от некоторых международных договоров в период военного или чрезвычайного положения. Он внес в Госдуму такой законопроект. Документ опубликовали в базе нижней палаты парламента.

Законопроект с поправками в федеральные конституционные законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении» зарегистрировали 9 августа. Владимир Путин предложил изменить действующий порядок, при котором в случае введения военного или чрезвычайного положения Россия через МИД должна уведомлять ООН и Совет Европы об отступлении от обязательств по международным договорам об ограничении прав и свобод.

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Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года перестала распространяться на Россию в марте 2022 года, закон о прекращении действия международных договоров Совета Европы приняли почти через год. Президент предложил новым законопроектом исключить из пунктов об обязательном уведомлении эту организацию и оставить только ООН.

Россия вышла из Совета Европы 15 марта 2022 года, сообщили «Известия». Директор департамента МИД России Николай Кобринец назвал это продуманным решением, которое напрашивалось несколько лет.