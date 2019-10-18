Россия откажется от взноса в международную комиссию

Президент России Владимир Путин предложил отказаться от взносов в бюджет комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах. В ней нет российского представителя, и по факту она не работает.

В тексте проекта закона говорится, что своих функций комиссия не выполняет с 1991 года, однако Россия продолжает вносить деньги. Документ опубликовал портал Государственной думы России.

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«Проектом федерального закона предлагается отозвать заявление, которое было сделано СССР при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что в сложившейся международной обстановке существенно возрастают риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств.

Выйти из комиссии можно только приняв соответствующий федеральный закон, так как заявление о ее компетенции было сделано в форме постановления Верховного совета СССР.