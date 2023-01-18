Власть 18 января 2023, 19:53 Россия отказалась выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН Кабмин поддержал идею не вносить взнос в Европейскую экономическую комиссию за 2022 год РИА «Новости»

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Предложение не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год поддержали в правительстве России. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что идея отказаться от взноса в Европейскую экономическую комиссию ООН поступила от Министерства иностранных дел России. Предложение согласовали с Минфином РФ.

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Внешнеполитическому ведомству поручили проинформировать Европейскую экономическую комиссию о принятом решении.

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Европейская экономическая комиссия — одна из пяти региональных комиссий Всемирной организации. Ее учредили в 1947 году для развития экономической деятельности и укрепления связей внутри региона ЕЭК ООН и остальными странами мира.

Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действий в отношении России международных договоров Совета Европы, в том числе устава этой международной организации.

Законопроектом предусмотрено прекращение действий 21 международного договора. Россия отказалась от членства в Совете Европы в марте прошлого года.