Россия отказалась отводить войска от границы с Украиной

Россия вправе сама решать, где размещать войска внутри страны. Об этом заявили в посольстве РФ после призывов первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман «отвести силы» от границы с Украиной. В диппредставительстве подчеркнули, что учения войск продолжатся.

«Наше решение — где и когда проводить военные учения на национальной территории. Мы продолжим проводить их, потому что это соответствует интересам безопасности», — сказано в сообщении посольства в Twitter.

В дипмиссии отметили, что не понимают логику призывов Шерман отвести российские войска, в то время как в ходе переговоров Штаты не желают обсуждать численность войск в Европе.

Переговоры России и США о гарантиях безопасности состоялись 9–10 января в Женеве. На 12 января в Брюсселе запланировано проведение Совета Россия-НАТО, а 13 января в Вене предполагаются консультации на площадке Оргнизации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года РФ направила США и НАТО проект соглашений по безопасности, согласно которому Москва предложила альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.