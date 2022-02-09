Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Россия не будет посылать официальных представителей на Мюнхенскую конференцию по безопасности. В МИД РФ заметили, что мероприятие с каждым годом утрачивает объективность.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высказалась о предстоящей конференции на брифинге. Ее слова привела газета «Известия».

«Официальные российские лица в предстоящем 18–20 февраля <…> заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности по различным причинам участие принимать не будут», — отметила Захарова.

Она добавила, что в последние годы конференция все больше превращается в «трансатлантический форум». Захарова обратила внимание на утрату конференцией объективности и инклюзивности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Владимир Путин не поедет на конференцию в Мюнхен. Отсутствие главы государства на мероприятии сочли оправданным. США и Бельгия должны самостоятельно решить геополитические вопросы после ответа американской стороны по гарантиям безопасности.