Власть 21 июля 2023, 19:35 Россия отказалась от диалога по контролю над вооружениями на основе предложений США Сергей Рябков: Россия не получала от США предложений по контролю над вооружениями РИА «Новости»

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Россия не будет вести диалог по контролю над вооружениями в том ключе, который предлагают США. Как сообщил ТАСС, на это указал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Замглавы МИД заявил, что США игнорируют несколько ключевых моментов во всей конфигурации стратегической безопасности. Поэтому Россия не готова вести диалог на той основе, которую предлагает американская сторона.

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По словам замглавы МИД, Россия не получала письменных предложений от США на тему будущего контроля над вооружениями.

«У нас нет ощущения, что наши западные коллеги готовы к серьезному разговору по ключевым вопросам, касающимся стратегической безопасности», — отметил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что руководство НАТО проявляет манию величия. По его словам, такая политика бесперспективна.