Россия отказалась обсуждать мир с Японией

Россия отказалась продолжать обсуждение мирного договора с Японией в ответ на санкции, предпринятые в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили на сайте российского МИД.

Россия не будет обсуждать с Японией мирный договор в ответ на односторонние санкции, которые ввела Страна восходящего солнца. В МИД пояснили, что подписание документа с недружественным государством, стремящимся нанести ущерб российским интересам, не представляется возможным.

Кроме того, Россия выходит из диалога с Японией о совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. Россия также прекратит безвизовые поездки японцев на Курилы. Помимо этого, российская сторона блокирует продление статуса Японии как партнера по секторальному диалогу в рамках Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС).

В МИД России напомнили, что вся ответственность за ущерб двусторонним отношениям лежит на японском руководстве, которое предпочло антироссийский курс сотрудничеству и добрососедству.

Ранее Япония ввела против России дополнительные санкции из-за спецоперации на Украине.