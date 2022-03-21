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    21 марта 2022, 18:55

    Россия отказалась обсуждать мир с Японией

    МИД заявил об отказе России обсуждать мирный договор с Японией в ответ на санкции

    Александр Блинов

    Россия отказалась продолжать обсуждение мирного договора с Японией в ответ на санкции, предпринятые в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили на сайте российского МИД.

    Россия отказалась обсуждать мир с Японией

    Россия не будет обсуждать с Японией мирный договор в ответ на односторонние санкции, которые ввела Страна восходящего солнца. В МИД пояснили, что подписание документа с недружественным государством, стремящимся нанести ущерб российским интересам, не представляется возможным.

    Кроме того, Россия выходит из диалога с Японией о совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. Россия также прекратит безвизовые поездки японцев на Курилы. Помимо этого, российская сторона блокирует продление статуса Японии как партнера по секторальному диалогу в рамках Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС).

    В МИД России напомнили, что вся ответственность за ущерб двусторонним отношениям лежит на японском руководстве, которое предпочло антироссийский курс сотрудничеству и добрососедству.

    Ранее Япония ввела против России дополнительные санкции из-за спецоперации на Украине.