Власть 18 мая 2023, 23:47 Россия оставляет за собой право на любые меры по нейтрализации угроз со стороны Украины — Небензя Небензя: Россия оставляет за собой право на любые меры по ликвидации угроз РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия оставляет за собой право на необходимые меры по нейтрализации угроз своей безопасности с учетом усиливающейся поддержки Украины со стороны Запада. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя. Его процитировал ТАСС.

Дипломат отметил нарастание поставок западных вооружений на Украину. Он заявил, что Запад использует киевские власти в собственных интересах — превращение Украины в «анти-Россию». При этом страны Запада саботировали минские договоренности, отметил Небензя.

Реклама

«Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз своей безопасности, а цели специальной военной операции будут выполнены», — заявил Небензя.

Минские соглашения стали последней попыткой дипломатии со стороны Запада, теперь европейские политики ассоциируют себя «с неонацистским режимом» на Украине, не скрывающем попытки реабилитировать преступников. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.