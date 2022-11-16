Власть 16 ноября 2022, 00:37 Россия оставила за собой право жестко реагировать на провокации Украины по зерновой сделке — МИД МИД России: Москва оставила право жестко реагировать на провокации по зерновой сделке Pixabay

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Москва вправе жестко и решительно реагировать на потенциальные провокации Украины по зерновой сделке, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин в интервью «Известиям».

«Мы приняли к сведению полученные гарантии от украинской стороны, но вместе с тем оставляем за собой право жестко и решительно реагировать на любые возможные провокации», — заявил Вершинин.

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Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что гарантии Украины вряд ли можно назвать «железобетонными». Все условия были прописаны ранее, но при этом Украина нарушила их, совершив теракт на Крымском мосту и нападение на корабли Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность зернового коридора.

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Россия примет решение о продлении зерновой сделки до 19 ноября, когда истекает срок текущего соглашения. Зампред правительства Виктория Абрамченко заявила, что Россия является надежным поставщиком и выступает против санкций на рынке продовольствия.