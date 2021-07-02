Россия ограничит выброс парниковых газов

Российский президент Владимир Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов. Документ за подписью главы государства опубликовали на портале правовой информации.

Закон принят с целью обеспечить устойчивое развитие экономики страны при снижении уровня выбросов парниковых газов. Президент ранее поручил кабинету министров обеспечить к 2030 году сокращение выбросов до 70% относительно уровня 1990 года, а также разработать стратегию развития страны до 2050 года с учетом этих требований.

Глава правительства Михаил Мишустин пояснял, что закон подготовлен в рамках новой климатической политики страны и обеспечит выполнение международных обязательств. В России будет создана система государственного учета и реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов, а также увеличению их поглощения.

Закон направлен на урегулирование деятельности, приводящей к выбросам парниковых газов в атмосферу. Предприятия должны будут отчитываться об объемах выбросов.

Путин в пятницу также подписал закон, ужесточающий контроль за оборотом оружия и правила выдачи разрешений на его владение.