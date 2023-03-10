Власть 10 марта 2023, 07:26 Россия обнародует переписки с Германией по «Северным потокам» Зампостпреда при ООН Полянский: Россия обнародует переписки с ФРГ по «Северным потокам» РИА «Новости»

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Российские власти в скором времени покажут членам Совета безопасности Организации Объединенных Наций переписку с Швецией, Данией, Германией по вопросу расследования диверсии на «Северных потоках». Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью Джэксону Хинклу. Об этом написало РИА «Новости».

Полянский напомнил, что Дания, ФРГ, Швеция ведут расследования по поводу случившегося на газопроводах, но Россию к нему не допускают. По его словам, российской стороне отказывают в доступе к каким-либо данным. И это несмотря на то, что РФ является затронутой стороной.

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Он заявил, что российские представители обязательно должны участвовать в расследовании. Вместо этого им просто пишут о том, что «мы делаем то, что мы делаем, не лезьте не в свое дело».

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Он добавил, что некоторые страны Запада в Совбезе не намерены работать с проектом российской резолюции, которая призывает генерального секретаря ООН создать комиссию для расследования диверсии на «Северных потоках», поскольку считают его ненужным.

Подрывы газопроводов произошли 26 сентября 2022 года. Недавно СМИ заявили, что для доставки взрывчатых веществ к месту диверсии организаторы преступления воспользовались парусной яхтой «Андромеда».