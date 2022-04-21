Россия обнародует данные обо всех героях спецоперации на Украине

Данные обо всех российских военных, которые были награждены во время спецоперации на Украине, в обязательном порядке будут обнародованы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно же, вся эта информация будет обнародована, мы все имеем право на то, чтобы знать наших героев, и многих мы уже знаем», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Представитель Кремля уверен, что со временем народ узнает обо всех «самых замечательных и важных» героических историях российских военных и будущие поколения станут на них равняться.

Ранее в тот же день президент РФ Владимир Путин предложил увековечить память погибших участников спецоперации. Он назвал героями военнослужащих, пожертвовавших жизнью ради выполнения боевых задач, и заявил, что их подвиг не должен быть забыт.

Государство будет поддерживать семьи погибших на Украине военных. Им погасят кредиты, для них урегулируют жилищный вопрос, детям военнослужащих будут помогать вплоть до получения высшего образования.