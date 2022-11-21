Власть 21 ноября 2022, 18:32 Россия обменяется с Кубой опытом по противодействию санкциям Замглавы Совбеза России Медведев назвал бесценным опыт Кубы в противостоянии санкциям РИА «Новости»

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Введенные странами Запада санкции не смогут сдержать развитие и сотрудничество России и Кубы. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с президентом латиноамериканской страны Мигелем Диас-Канелем.

Он напомнил, что оба государства находятся под бесконечным потоком ограничений, поэтому обмен опытом по противодействию санкциям станет важным для обеих сторон.

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«У нас есть чем обменяться, тот опыт, который накоплен Кубой, носит бесценный характер», — заявил Медведев.

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Заместитель главы Совета безопасности России отметил, что страны продолжат укреплять экономические, образовательные и прочие связи для развития дальнейшего сотрудничества, которое насчитывает уже много десятков лет.

Президент Кубы Диас-Канель приехал в Москву в минувшую субботу, 19 ноября. В ходе своего визита он встретится для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также с представителями обеих палат российского парламента. Кроме того, он примет участие в торжественной церемонии открытия памятника бывшему главе Кубы Фиделю Кастро.