Увеличение доступности рыбной продукции для россиян является приоритетной задачей. За 2021 год уже выловили 3,8 миллиона тонн рыбы — это сравнимо с показателями прошлого года. Об этом сообщила зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко во время своего выступления на заседании Правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Она подчеркнула, что несмотря на пандемию удалось обеспечить стабильность промысла и необходимый объем поставки рыбы на внутренний рынок. Рыбаки и предприятия аквакультуры смогли оперативно перестроить свою деятельность. Абрамченко добавила, что за 2021 год выловили уже 3,8 миллиона тонн — эти показатели находятся на уровне прошлого года.

«При этом объем добычи тихоокеанских лососей превысил показатель прошлого года в два раза — 520 тысяч тонн. Потребление рыбы в России по итогам 2020 года составило 22,2 килограмма на человека против 22 килограмма в 2019 году. При этом среднемировое потребление рыбы на душу населения, по прогнозу ФАО, достигнет 21,2 килограмма только в 2030 году. К этому времени показатель потребления рыбы в России должен достигнуть 25 килограммов», — отметила она.

Абрамченко подчеркнула, что увеличение доступности рыбной продукции для россиян является приоритетной задачей.

Мы обладаем безусловным потенциалом в развитии страны как «рыбной» державы. Поэтому сегодня обсудим организацию доставки рыбной продукции из регионов Дальнего Востока в Европейскую часть России, используя Северный морской путь Виктория Абрамченко.

Она подчеркнула, что в рамках исполнения поручения президента проводят разные мероприятия, которые помогут организовать постоянную судоходную линию по кратчайшему пути между Европейской частью России и Дальним Востоком. Атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» за 2020 год перевез 206 рефрижераторных контейнеров с рыбной продукцией, общий вес которой составил более пяти тысяч тонн.

«Одним из самых мощных драйверов развития отрасли становится аквакультура. Объем производства продукции товарной аквакультуры в России в первом полугодии 2021 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за последние 10 лет объем вырос вдвое», — отметила Абрамченко.

Она добавила, что на рыбоводов распространены все те меры, которые действуют для других сельхозтоваропроизводителей. За первую половину 2021 года основной объем рыбы вырастили предприятия Северо-Западного федерального округа — показатель увеличился на 62% по сравнению с прошлым годом. При этом в Дальневосточном округе производство выросло на 19%. На третьем месте оказался Южный федеральный округ — там за два квартала вырастили на 16% больше рыбоводной продукции.

В число регионов, которые вырастили больше всего рыбной продукции, вошли также Приморский край, Мурманская область, Ростовская область, Краснодарский край, Астраханская область и Республика Карелия.