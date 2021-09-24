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    24 сентября 2021, 19:47

    Россия обладает потенциалом стать рыбной державой — вице-премьер Абрамченко

    Нина Петлинова

    Увеличение доступности рыбной продукции для россиян является приоритетной задачей. За 2021 год уже выловили 3,8 миллиона тонн рыбы — это сравнимо с показателями прошлого года. Об этом сообщила зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко во время своего выступления на заседании Правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

    Россия обладает потенциалом стать рыбной державой — вице-премьер Абрамченко

    Она подчеркнула, что несмотря на пандемию удалось обеспечить стабильность промысла и необходимый объем поставки рыбы на внутренний рынок. Рыбаки и предприятия аквакультуры смогли оперативно перестроить свою деятельность. Абрамченко добавила, что за 2021 год выловили уже 3,8 миллиона тонн — эти показатели находятся на уровне прошлого года.

    «При этом объем добычи тихоокеанских лососей превысил показатель прошлого года в два раза — 520 тысяч тонн. Потребление рыбы в России по итогам 2020 года составило 22,2 килограмма на человека против 22 килограмма в 2019 году. При этом среднемировое потребление рыбы на душу населения, по прогнозу ФАО, достигнет 21,2 килограмма только в 2030 году. К этому времени показатель потребления рыбы в России должен достигнуть 25 килограммов», — отметила она.

    Абрамченко подчеркнула, что увеличение доступности рыбной продукции для россиян является приоритетной задачей.

    Мы обладаем безусловным потенциалом в развитии страны как «рыбной» державы. Поэтому сегодня обсудим организацию доставки рыбной продукции из регионов Дальнего Востока в Европейскую часть России, используя Северный морской путь

    Виктория Абрамченко.

    Она подчеркнула, что в рамках исполнения поручения президента проводят разные мероприятия, которые помогут организовать постоянную судоходную линию по кратчайшему пути между Европейской частью России и Дальним Востоком. Атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» за 2020 год перевез 206 рефрижераторных контейнеров с рыбной продукцией, общий вес которой составил более пяти тысяч тонн.

    «Одним из самых мощных драйверов развития отрасли становится аквакультура. Объем производства продукции товарной аквакультуры в России в первом полугодии 2021 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за последние 10 лет объем вырос вдвое», — отметила Абрамченко.

    Она добавила, что на рыбоводов распространены все те меры, которые действуют для других сельхозтоваропроизводителей. За первую половину 2021 года основной объем рыбы вырастили предприятия Северо-Западного федерального округа — показатель увеличился на 62% по сравнению с прошлым годом. При этом в Дальневосточном округе производство выросло на 19%. На третьем месте оказался Южный федеральный округ — там за два квартала вырастили на 16% больше рыбоводной продукции.

    В число регионов, которые вырастили больше всего рыбной продукции, вошли также Приморский край, Мурманская область, Ростовская область, Краснодарский край, Астраханская область и Республика Карелия.