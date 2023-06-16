Власть 16 июня 2023, 15:15 Россия обязана увеличивать расходы на оборону для обеспечения безопасности страны – Путин Президент Путин: Россия должна увеличить расходы на оборону Пресс-служба Кремля

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Россия обязана увеличивать расходы на оборону для обеспечения безопасности страны. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал на Петербургском международном экономическом форуме.

«Устойчивая макроэкономическая ситуация стала нашим преимуществом, фактором развития», — подчеркнул глава государства.

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Глава государства отметил: практика показала, что страна не зря ее добивалась. Используя механизмы бюджета, России удалось поддержать спрос в экономике, обеспечить работу предприятий, не допустить роста цен.

«И дальше будем выстраивать макроэкономическую политику с учетом реальной ситуации. Так как мы делали и в пандемию», — сказал он.

Путин добавил, что на сегодняшний день все государственный финансы сбалансированны. Небольшой дефицит федерального бюджета есть, но он связан с переносом запланированных расходов на ранние сроки.

«Мы пошли на такой шаг осознанно, чтобы повысить темпы реализации программ. Дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны и безопасности, на закупку вооружения, мы обязаны это делать для защиты суверенитета. Должен сказать, что это себя оправдывает», — заявил президент.

Путин также отметил, что под многими иностранными брендами продается продукция, которая производится мощностями России.

Глава государства также сообщил о рекордно низком показателе безработицы в России.