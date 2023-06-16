16 июня 2023, 15:15
Россия обязана увеличивать расходы на оборону для обеспечения безопасности страны – Путин
Президент Путин: Россия должна увеличить расходы на оборону
Россия обязана увеличивать расходы на оборону для обеспечения безопасности страны. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал на Петербургском международном экономическом форуме.
«Устойчивая макроэкономическая ситуация стала нашим преимуществом, фактором развития», — подчеркнул глава государства.
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Глава государства отметил: практика показала, что страна не зря ее добивалась. Используя механизмы бюджета, России удалось поддержать спрос в экономике, обеспечить работу предприятий, не допустить роста цен.
«И дальше будем выстраивать макроэкономическую политику с учетом реальной ситуации. Так как мы делали и в пандемию», — сказал он.
Путин добавил, что на сегодняшний день все государственный финансы сбалансированны. Небольшой дефицит федерального бюджета есть, но он связан с переносом запланированных расходов на ранние сроки.
«Мы пошли на такой шаг осознанно, чтобы повысить темпы реализации программ. Дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны и безопасности, на закупку вооружения, мы обязаны это делать для защиты суверенитета. Должен сказать, что это себя оправдывает», — заявил президент.
Путин также отметил, что под многими иностранными брендами продается продукция, которая производится мощностями России.
Глава государства также сообщил о рекордно низком показателе безработицы в России.
Владимир Путин
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