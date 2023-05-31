Власть 31 мая 2023, 14:30 Россия объявила в розыск двух бывших министров обороны Украины МВД России объявило в розыск экс-глав Минобороны Украины Полторака и Гелетея YouTube

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МВД России объявило в розыск по статьям Уголовного кодеса бывших министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также экс-главу украинского Генштаба Виктора Муженко. Информацию опубликовали в электронной базе ведомства, сообщил ТАСС.

Полторака, Гелетея и Муженко обвиняют в геноциде русскоязычных жителей Донбасса. По каким конкретно статьям их разыскивают — в ведомстве не уточнили.

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«Полторак Степан Тимофеевич. Разыскивается по статье УК РФ», — отметили в МВД.

Осенью 2018 года Россия ввела ответный санкции в отношении ряда государственных и военных деятелей Украины. В ограничительные списки попал и занимавший тогда должность главы Генштаба ВСУ Виктор Муженко, напомнили «Известия». Кроме него в перечне оказались еще 321 человек, включая тогдашнего главу СНБО Алексея Турчинова и сына экс-президента страны Петра Порошенка Алексей.

Президент Владимир Путин заявил, что Украина развязала конфликт в Донбассе в 2014 году. По словам главы государства, Россия не использует методы, к которым прибегают «украинские воротилы».