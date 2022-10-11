Власть 11 октября 2022, 05:58 Поделиться Telegram

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Viber Россия никому не угрожала применением ядерного оружия — Рябков Замглавы МИД России Рябков: РФ никому не угрожает применением ядерного оружия Pxhere.com

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Россия никому не угрожает применением оружия массового поражения, это в столицах западных стран вводят в оборот ядерную риторику, пытаясь изобличить Москву. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«На фоне происходящих на Украине событий, США и зависимые от них государства активно вводят в оборот ядерную риторику. Пытаются представить дело так, будто наша страна готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения. В очередной раз приходится пояснять, что Россия никому применением ядерного оружия не угрожает», — отметил Рябков в беседе с РИА «Новости».

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В утвержденном указом президента России документе об основах государственной политики страны в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения, пояснил собеседник агентства.

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Москва, следуя документу, может применить ядерное оружие в качестве ответной меры из-за нападения на страну, «когда под угрозу поставлено само существование государства».

США создали опасный прецедент, дважды применив ядерное оружие, полностью уничтожив Нагасаки и Хиросиму, заявил в конце сентября во время выступления в Большом Кремлевском дворце президент России Владимир Путин. В памяти народов Вьетнама и Кореи до сих пор остался страшный след от использования американцами химического оружия и варварских бомбардировок, отметил российский лидер.

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