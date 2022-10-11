Россия никому не угрожала применением ядерного оружия — Рябков | 360°

Все новости

Спецоперация

11 октября 2022, 06:58

Доброволец из Италии обвинил Европу в игнорировании сентябрьских обстрелов Донецка

Деньги

11 октября 2022, 06:39

Мобилизационный набор подешевел до 7 тысяч рублей

Реклама

Власть

11 октября 2022, 05:58

Россия никому не угрожала применением ядерного оружия — Рябков

Общество

11 октября 2022, 05:32

Россиянам назвали способы вычисления фейка в Сети

Эксклюзив

11 октября 2022, 05:30

Неуязвимый, маневренный и прорывной. Почему ВСУ стоит бояться появления российского танка Т-14 «Армата»

Мир

11 октября 2022, 05:22

США предупредили о приближении к «красной линии» из-за помощи Украине

Общество

11 октября 2022, 05:21

Охрану мостов усилили во Владивостоке после теракта в Керченском проливе

Знаменитости

11 октября 2022, 04:49

Актер Машков рассказал о высоком значении театра

Здоровье

11 октября 2022, 04:43

Названы три обязательных в рационе продукта

Власть

11 октября 2022, 05:58

Россия никому не угрожала применением ядерного оружия — Рябков

Замглавы МИД России Рябков: РФ никому не угрожает применением ядерного оружия

Читать 360tv в

Россия никому не угрожает применением оружия массового поражения, это в столицах западных стран вводят в оборот ядерную риторику, пытаясь изобличить Москву. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«На фоне происходящих на Украине событий, США и зависимые от них государства активно вводят в оборот ядерную риторику. Пытаются представить дело так, будто наша страна готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения. В очередной раз приходится пояснять, что Россия никому применением ядерного оружия не угрожает», — отметил Рябков в беседе с РИА «Новости».

Реклама

В утвержденном указом президента России документе об основах государственной политики страны в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения, пояснил собеседник агентства.

Реклама

Москва, следуя документу, может применить ядерное оружие в качестве ответной меры из-за нападения на страну, «когда под угрозу поставлено само существование государства».

США создали опасный прецедент, дважды применив ядерное оружие, полностью уничтожив Нагасаки и Хиросиму, заявил в конце сентября во время выступления в Большом Кремлевском дворце президент России Владимир Путин. В памяти народов Вьетнама и Кореи до сих пор остался страшный след от использования американцами химического оружия и варварских бомбардировок, отметил российский лидер.

Ядерное оружие

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама