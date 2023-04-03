Власть 03 апреля 2023, 23:00 Россия никому не угрожает ядерной войной — Небензя Постпред РФ при ООН Небензя: Россия не угрожает миру ядерными боеголовками ru.freepik.com

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Россия не несет ядерной угрозы. Об этом на пресс-конференции заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передал ТАСС. Дипломат также подчеркнул, что утверждения об обратном — это часть западной антироссийской пропаганды.

«Что касается ядерной войны, то я сплю хорошо, потому что знаю, что, по крайней мере, мы не просим о ядерной войне, не угрожаем ядерной войной. Весь этот нарратив о том, что Россия угрожает миру ядерными боеголовками, является частью пропаганды», — сказал Небензя.

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Он напомнил, что в России есть ядерная доктрина, в которой описаны конкретные сценарии, при которых может быть применено ядерное оружие. Все они сводятся к агрессии против страны или ее союзников с применением оружия массового уничтожения. Сейчас, по мнению Небензи, «не та ситуация».

Ранее постпред раскрыл примерное число американских ядерных бомб в Европе. По его словам, сейчас на территории ЕС размещены от 100 до 150 тактических ядерных бомб США. При этом запасы таких снарядов и других носителей ядерного оружия только увеличиваются.