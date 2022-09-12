Путин заверил, что Россия никогда не забудет зверств нацистов | 360°

Власть 12 сентября 2022, 16:12 Поделиться Telegram

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Viber Путин заверил, что Россия никогда не забудет зверств нацистов Президент Путин: Россия не забудет о зверствах нацистов РИА "Новости"

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Россия навсегда сохранит в памяти зверства, которые совершали нацисты над населением страны. Об этом в приветственном послании к участникам Международного научно-практического форума «Змиевская балка: история геноцида» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы чтим подвиг советского народа, сокрушившего нацизм и отстоявшего Родину. Мы не забудем о зверствах нацистов и всегда будем помнить о погибших», — отметил российский лидер, которого процитировала пресс-служба Кремля.

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По словам Путина, форум продолжает востребованную и масштабную работу по восстановлению человеческой, нравственной и исторической справедливости.

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«Участники мероприятия делают очень многое для расследования преступлений нацистов на оккупированных землях СССР, увековечивания солдат Красной армии и раскрытия неизвестных событий Великой Отечественной войны», — заявил президент.

Российский лидер подчеркнул, что тяжело и больно читать рассказы очевидцев и строчки архивных документов о преступлениях нацистов.

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