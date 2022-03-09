Россия никогда не угрожала НАТО, заявила Захарова

Россия никогда не угрожала НАТО, но не может игнорировать конфронтационный курс североатлантического блока. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия Альянсу никогда не угрожала и не угрожает сейчас, при этом Россия не может не реагировать на конфронтационный курс НАТО», — привело РИА «Новости» слова Захаровой.

Ранее Захарова рассказала, что НАТО продолжает работать над расширением своего влияния, поэтому воспользуется обострением ситуации вокруг Украины, чтобы затянуть новые страны в свои ряды, писал RT. При этом Альянс не допускает никакой альтернативы для этих стран, отметила она.

Политолог Анна Арямова ранее заявила РИА ФАН, что решительных действий от НАТО в ближайшее время ждать не стоит, поскольку Россия уже продемонстрировала свою готовность отреагировать на любую угрозу, этот сигнал получили США и Евросоюз.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Альянс не ищет конфликта с Россией. Он отметил, что цель НАТО сейчас — не допустить расширения эскалации за пределы Украины, писала «Газета.ru».