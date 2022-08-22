Россия никогда не отступит от традиционных ценностей, символом которых является государственный флаг. Об этом в своем видеообращении сказал президент Владимир Путин.

«Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, — правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России», — отметил лидер страны, поздравляя россиян с Днем Государственного флага.

Он добавил, что к традиционным ценностям также относится уважение к достижениям и победам наших предков, которые завещали защищать страну и не опускать внешнего диктата и гегемонии. Путин подчеркнул, что Россия является мощной и самостоятельной мировой державой.

«Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества. <…> Уверен, что Государственный флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан», — сказал президент.

День Государственного флага России отмечается 22 августа. Как напомнил Путин, впервые флаг подняли более трех веков назад на первом российском военном корабле.