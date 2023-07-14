Важное 14 июля 2023, 17:20 Россия ничего не сообщала о продлении зерновой сделки — Песков Пресс-секретарь Песков: Россия ничего не говорила о возможном продлении зерновой сделки Unsplash

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Россия ничего не сообщала о продлении зерновой сделки, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, власти не делали заявлений на этот счет, сообщило РИА «Новости».

«Никаких заявлений на этот счет с российской стороны не было», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

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Днем 14 июля ряд западных СМИ сообщил о том, что Владимир Путин якобы согласился на продление зерновой сделки. В подтверждение этого цитировали турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил об общих с Путиным позициях по соглашению.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш направил президенту России письмо. Он попросил его рассмотреть идеи по продлению черноморской инициативы. По словам официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, в письме есть предложение по расчету через Россельхозбанк.

Представители ООН не смогли добиться выполнения российской части соглашения, отметил глава МИД Сергей Лавров. Он уточнил, что «неимоверные усилия» организации не принесли никакого результата. Несмотря на это, Россия продолжит исполнять взятые на себя обязательства, заявил министр.