«Россия не занимается такими вещами». Постпред при ЕС опроверг обвинения о факбрикации предлога для вторжения на Украину

Пентагон заявил, что Россия планирует сфабриковать предлог для военного вторжения на Украину. Эти слова опроверг постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Я могу вас заверить, что Россия никогда не занимается такими вещами», — сказал Чижов в интервью телеканалу CNN.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США располагают данными о планах России сфабриковать предлог для вторжения на Украину. По его словам, российская сторона может использовать фейковое видео с инсценированным нападением украинских военных на российскую территорию или русскоязычных людей. При этом Кирби не привел никаких доказательств своих обвинений.

Западные страны в последние месяцы все чаще стали говорить о «российской агрессии». Они утверждают, что российские власти готовятся к вторжению на украинскую территорию. Россия уже неоднократно отмечала, что страна не собирается ни на кого нападать. По мнению властей, все слова об «агрессии» со стороны России используются в качестве предлога для размещения военной техники НАТО у российских границ.