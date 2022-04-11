Россия не закроется от мира «в отместку идиотам»

Россия не будет закрываться от мира «в отместку идиотам», в том числе в сфере культуры, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он сообщил о насыщенной повестке со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки.

«В этих государствах проживают миллиарды адекватно настроенных людей, которые нас ценят, любят и ждут», — отметил Медведев

Для взаимодействия с ними, как добавил зампредседателя Совбеза РФ, открыты ультрасовременные музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Медведев также заявил, что не сомневается в том, что власти и профильные организации помогут молодым российским музыкантам, художникам, режиссерам, дизайнерам и другим представителям творческих профессий «не выпасть из международной обоймы».

В начале апреля национальная галерея Великобритании переименовала «Русских танцовщиц» Эдгара Дега в украинских. На полотне, как объяснили в музее, «почти наверняка» украинки. При этом документальных доказательств этому музей не предоставил. Решение о переименовании картины искусствоведы назвали глупостью. Они напомнили, что культура должна оставаться вне политики.