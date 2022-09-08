Россия не закроется от мира – Мишустин | 360°

Власть 08 сентября 2022, 13:45 Поделиться Telegram

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Viber Россия не закроется от мира – Мишустин Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал не изолировать Россию РИА «Новости»

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Защита суверенитета страны не означает ее изоляцию. Россия не собирается закрываться от остального мира, но будет отстаивать свои интересы, заявил на пленарном заседании VI Московского финансового форума председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщил ТАСС.

Он призвал переосмыслить финансовый суверенитет и выстроить такую архитектуру, чтобы решать задачи без участия третьих стран.

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«Все эти планы не означают, что Россия должна закрыться от мира. Более того, суверенитет — это не про изоляцию, а про безопасность и стабильность», — сказал он.

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Против России ввели беспрецедентные санкции, но инициаторам не удалось достичь главной цели — подорвать финансовую стабильность страны. Михаил Мишустин объяснил это оперативными действиями президента России Владимира Путина, правительства и Центробанка. Удалось сдержать отток капитала, сохранить бесперебойную работу банков и профильных организаций, укрепить курс рубля.

Глава кабмина назвал важнейшую задачу финансово-экономического блока в нынешних условиях — обеспечить выход на запланированные показатели и исполнить все социальные обязательства. Для этого следует правильно рассчитать доходы и расходы бюджета.

VI Московский финансовый форум открылся 8 сентября. Представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, а также эксперты в сфере экономики и финансов обсудят перспективы экономики и финансовых рынков в условиях санкций, трансформацию долговой и состояние налоговой политики, а также регулирование криптовалют.

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