Власть 18 апреля 2023, 13:55 Россия не закроет «окно в Европу», развернувшись на восток — Решетников Глава Минэкономразвития Решетников: разворот на восток не равно закрытию «окна в Европу» Moscow Kremlin

Читать 360tv в

Разворот на восток вовсе не означает закрытия для России «окна в Европу», заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, страна готова работать со всеми зарубежными партнерами, но только на равноправной основе, сообщил ТАСС.

«С нашей стороны оно (окно — прим. ред.) всегда открыто для всех зарубежных партнеров, которые проявляют конструктивный подход и готовы работать на равноправной основе», — рассказал Решетников в ходе выступления на форуме деловых советов, организованном на площадке Торгово-промышленной палаты России.

Реклама

В начале апреля президент Владимир Путин во время вручения верительных грамот послам зарубежных стран заявил, что Россия не будет изолироваться, а также готова к ведению конструктивного диалога со всеми государствами. Российский лидер выразил надежду, что дипломаты поспособствуют развитию двусторонних отношений.

По словам Путина, сотрудничество РФ и Евросоюза в последние годы серьезно ухудшилось. Президент подчеркнул, что руководство ЕС начало противостояние с Россией.